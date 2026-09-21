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Запорізький національний університет постраждав від російського обстрілу

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Запорізький національний університет постраждав від російського обстрілу, один із корпусів зазнав прямого влучання.

"Корпус №3 ЗНУ – об'єкт культурної спадщини. У його стінах минали роки навчання, зустрічі, лекції та важливі моменти університетського життя. Цієї ночі корпус зазнав прямого влучання", – йдеться в повідомленні вишу.

Зазначається, що попереду в університету складна робота з відновлення. 

Раніше начальник Запорізької ОВА Михайло Семенікін повідомив, що у Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки постраждали шестеро цивільних людей, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, університет та торговельний центр.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#запоріжжя #руйнування #вуз #обстріл
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