Запорізький національний університет постраждав від російського обстрілу, один із корпусів зазнав прямого влучання.

"Корпус №3 ЗНУ – об'єкт культурної спадщини. У його стінах минали роки навчання, зустрічі, лекції та важливі моменти університетського життя. Цієї ночі корпус зазнав прямого влучання", – йдеться в повідомленні вишу.

Зазначається, що попереду в університету складна робота з відновлення.

Раніше начальник Запорізької ОВА Михайло Семенікін повідомив, що у Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки постраждали шестеро цивільних людей, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, університет та торговельний центр.