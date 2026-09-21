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Ворог обстріляв Херсонщину, 7 людей постраждали

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Ворог обстріляв Херсонщину, 7 людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, 7 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Томина Балка, Черешеньки, Дніпровське, Дослідне, Велетенське, Новодмитрівка, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Новорайськ, Костирка, Нововоронцовка, Борозенське, Урожайне, Осокорівка, Гаврилівка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Республіканець, Саблуківка, Українка, Томарине та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

Також окупанти понівечили костел, музей, заклад громадського харчування, банківську установу, адмінбудівлю, супермаркет, газопровід, маршрутне таксі  та приватні автомобілі.

Між тим, в неділю зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.

 

#херсонська #постраждалі #обстріли
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