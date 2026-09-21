У Запоріжжі внаслідок атаки РФ постраждали шестеро людей, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру

У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки постраждали шестеро цивільних людей, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, університет та торговельний центр, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семенікін.

"Запоріжжя цієї ночі пережило чергову російську атаку", – написав він у телеграмі.

За його словами, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, завдавши ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Постраждалим надають необхідну допомогу. Рятувальники всю ніч працювали на місцях ударів, частину пожеж уже ліквідовано.

Також триває допомога людям, чиї домівки постраждали, та роботи з ліквідації наслідків атаки.