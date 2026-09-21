Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина загинула, ще троє постраждали в Лозовій Харківської області внаслідок атаки БпЛА – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Одна людина загинула, ще троє постраждали в Лозовій Харківської області внаслідок атаки БпЛА – ДСНС

У ніч проти понеділка російські ударні безпілотники атакували Лозову (Харківська обл), є загиблий і постраждалі.

"1 людина загинула, 3 постраждали, ще одну жінку врятували рятувальники ДСНС", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано об'єкти житлового сектору та залізничної інфраструктури. Спалахнули дві пожежі, зокрема у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку горів дах на площі 200 кв. м. Крім того, зазнали руйнувань конструкції квартир на другому поверсі.

Джерело:

#постраждалі #харківська #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 147 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локац…

Читати
Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати