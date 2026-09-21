Одна людина загинула, ще троє постраждали в Лозовій Харківської області внаслідок атаки БпЛА – ДСНС

У ніч проти понеділка російські ударні безпілотники атакували Лозову (Харківська обл), є загиблий і постраждалі.

"1 людина загинула, 3 постраждали, ще одну жінку врятували рятувальники ДСНС", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано об'єкти житлового сектору та залізничної інфраструктури. Спалахнули дві пожежі, зокрема у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку горів дах на площі 200 кв. м. Крім того, зазнали руйнувань конструкції квартир на другому поверсі.

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