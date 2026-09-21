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ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

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ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 147 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 1 "Бандероль"/"Дань-Т", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 21 вересня (з 18:00 20 вересня) противник атакував 172 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т" із напрямків: Бєлгород, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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