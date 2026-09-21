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Події

На Кіровоградщині внаслідок атаки РФ постраждав працівник підприємства, пошкоджено приватні будинки – ОВА

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У Кропивницькому районі Кіровоградської області внаслідок ворожої атаки постраждав працівник підприємства, його госпіталізували до лікарні, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"На жаль, є постраждалий – травмовано працівника підприємства. Його госпіталізовано до лікарні, медики надають необхідну допомогу", – написав він у телеграмі.

За словами Райковича, вночі ворог вкотре атакував Кіровоградщину. Під ударом опинилося одне з підприємств у Кропивницькому районі.

Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На місці виникла пожежа.

Завдяки оперативній роботі підрозділів ДСНС загоряння вже повністю ліквідовано, додав начальник ОВА.

 

#кіровоградська #атака #постраждалий
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