На Кіровоградщині внаслідок атаки РФ постраждав працівник підприємства, пошкоджено приватні будинки – ОВА

У Кропивницькому районі Кіровоградської області внаслідок ворожої атаки постраждав працівник підприємства, його госпіталізували до лікарні, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"На жаль, є постраждалий – травмовано працівника підприємства. Його госпіталізовано до лікарні, медики надають необхідну допомогу", – написав він у телеграмі.

За словами Райковича, вночі ворог вкотре атакував Кіровоградщину. Під ударом опинилося одне з підприємств у Кропивницькому районі.

Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На місці виникла пожежа.

Завдяки оперативній роботі підрозділів ДСНС загоряння вже повністю ліквідовано, додав начальник ОВА.