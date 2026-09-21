Окупанти за добу втратили 1660 осіб та 529 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1660 окупантів, п'ять танків, 75 артсистем, 4 бронемашини, 1728 БПЛА, а також 529 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.26 склали особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб, танків – 12 361 (+5) од, бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од, артилерійських систем – 50 142 (+75) од, РСЗВ – 2 149 (+3) од, засоби ППО – 1 662 (+3) од, літаків – 442 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 712 (+17) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од, крилаті ракети – 5 111 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 151 861 (+516) од, спеціальна техніка – 4 729 (+13) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.