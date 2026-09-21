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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждала

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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждала
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками, авіабомбами та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжі, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждала 20-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Петропавлівська та Покровська громади. Понівечені підприємство, приватні оселі та автомобілі.

 

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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