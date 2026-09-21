Рятувальники Полтави отримали допомогу від пожежників зі шведського міста-партнера Кальмара, повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

"Між пожежниками міста Кальмар та рятувальниками Полтави вже склалася справжня міцна та професійна дружба. Це не лише взаємні візити та обмін досвідом. Це постійна підтримка, готовність допомогти й конкретні справи. Сьогодні до Полтави доставили спеціалізоване обладнання та форму для наших рятувальників", – написала вона.

За словами посадовиці, для шведських колег особливо цінним є досвід полтавських рятувальників, адже сьогодні вони працюють у надзвичайно складних умовах.

"Дякую пожежникам і рятувальникам Кальмара, муніципалітету міста, волонтерам, команді Power Up Ukraine – за доставку, а також усім, хто розвиває та підтримує цю співпрацю. Дякую шведському народу за солідарність з Україною. Відстань між Полтавою і Кальмаром вимірюється кілометрами. А взаємна підтримка – конкретними справами", – наголосила Ямщикова.

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