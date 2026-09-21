21 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 вересня відзначають Міжнародний день миру і День миру в Україні, Всесвітній день міні-гольфу, Всесвітній день подяки, Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями, День нульових викидів

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата.

День 1670 Російська агресія - Day 1670 Russian aggression

День миру в Україні та Міжнародний день миру

Історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн — лише в минулому столітті людству судилося пережити дві світові війни, а локальні збройні сутички в різних місцях планети виникають постійно. На думку ООН, для припинення військових конфліктів у світі недостатньо урядових політичних угод — стійкий мир має базуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Саме цю ідею покладено в основу Міжнародного дня миру, який відзначається щороку 21 вересня і має на меті пропагувати мирні ініціативи та послаблювати військову напругу.

21 вересня національний День миру святкує й Україна — останнім часом це питання для нас є особливо актуальним.

Всесвітній день міні-гольфу

21 вересня в світі відзначається Всесвітній день міні-гольфу (World Mini Golf Day). Історія цього свята бере свій початок ще у XIX ст. Гольф в мініатюрі винайшли для того, щоб до цього виду спорту могли долучитися жінки, бо в Шотландії вікторіанської епохи для жінок вважалося непристойним підіймати ключку вище рівня плечей. Через це жінки не могли долучитися до гри на традиційних галявинах.

Всесвітній день подяки

Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня. Вперше це свято відзначили в 1965 році на Гавайях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тим прекрасним речам, що існують в світі.

Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера

21 вересня кожного року світ відзначає Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера – це різновид старечої деменції, що спостерігається у людей віком від 65 років.

Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями

Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями, що відзначається 21 вересня, є важливим днем, який висвітлює нагальні проблеми, пов'язані з монокультурними насадженнями та їх впливом на біорізноманіття, місцеві громади та довкілля.

День європейського співробітництва

Щорічно 21 вересня відзначається День європейського співробітництва, який ще називають Днем ЄС.

Це свято було започатковане для підкреслення важливості співпраці між європейськими країнами та регіонами. До святкування приєднуються близько 30 країн, і його підтримують такі організації, як Європарламент, Єврокомісія та Європейський комітет регіонів.

День нульових викидів

День нульових викидів відзначають щороку 21 вересня з метою звернення уваги до проблеми забруднення атмосфери планети.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Герберта Джорджа Веллса (1866–1946), англійського письменника, публіциста, одного із засновників сучасної наукової фантастики;

160 років від дня народження Олексія Семеновича Галкіна (1866–1940), українського військового діяча, генерал-полковника Армії УНР;

105 років від дня народження Тетяни Йосипівни Маркус (1921–1943), української підпільниці, учасниці антинацистського підпілля у Києві в 1941–1943 рр., Героя України (2006, посмертно);

100 років від дня народження Дональда Артура Глазера (1926–2013), американського фізика, нейробіолога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1960);

90 років від дня народження Олексія Макаренка (1936-2005), художника, майстра народного декоративного розпису, педагога;

90 років від дня народження Віктора Панасовича Мірошниченка (1936–2001), українського актора, режисера;

85 років від дня народження Володимира Огійовича Новиковського (1931), українського графіка, живописця;

80 років від дня народження Леоніда Володимировича Кисельова (1946–1968), українського поета

75 років від дня народження Олександра Івановича Жигуна (1951), українського диригента, засновника й художнього керівника народної академічної хорової капели "Почайна" при Національному університеті "Києво-Могилянська академія";

65 років від дня народження Сергія Борисовича Козака (1961), українського літературознавця, публіциста, письменника, журналіста, видавця, бібліографа;

60 років від дня народження Ріната Ахметова, власника та засновника інвестиційної групи СКМ (System Capital Management) та почесного президента футбольного клубу "Шахтар".

Ще цього дня:

1940 - Відкривають Львівський театр опери і балету;

1991 - На референдумі 99 % виборців голосують за незалежність Вірменії;

1998 - На американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона у справі Моніки Левінскі;

2000 - Американська співачка Барбра Стрейзанд оголошує про те, що вона покидає сцену;

2019 - Стартує український фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" у Києві;

2022 - Президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби захопити Україну оголошує мобілізацію.

Церковне свято

День пам’яті святого апостола Кондрата

Кондрат був одним із 70 апостолів, які несли Слово Боже після воскресіння Ісуса Христа. Він проповідував у Афінах та Магнезії (східний півострів Фессалії) і був єпископом Афінським. Завдяки його проповідям багато язичників навернулися до християнства, що викликало ненависть серед тих, хто залишався вірним язичницьким віруванням.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр, Петро.

З прикмет цього дня:

Теплий і сухий вересень — зима прийде пізно. Багато павутини на деревах — чекайте на тривалу та теплу осінь. Листя з дерев уже опало — зима буде ранньою та холодною. З'явилися опеньки — літо остаточно скінчилося. Ранковий іній на траві — до негоди та дощів. Червоний світанок або захід сонця — на сильний вітер та опади. Багато горіхів, але мало грибів — зима буде суворою та сніжною

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