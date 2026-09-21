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У Запоріжжі внаслідок атаки російських БпЛА постраждали п'ятеро людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

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Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, постраждали п'ятеро людей і пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив начальник ОВА Михайло Семікін.

"Вночі Запоріжжя знову атакували російські БпЛА. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до п'яти людей", – написав він у телеграмі.

Також є влучання у багатоповерхові будинки, торгівельний центр, навчальний заклад. В одному з будинків виникла пожежа.

Усі служби працюють на місцях. Допомагаємо людям і ліквідовуємо наслідки ударів.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/67740

https://t.me/zoda_gov_ua/67741

#запоріжжя #постраждалі #бпла
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