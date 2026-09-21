Сибіга: Сексуальне насильство та зґвалтування використовуються РФ як зброя війни

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення вчинили майже 900 задокументованих випадків сексуального насильства щодо українських цивільних та військовополонених, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Про це йдеться в новій доповіді ООН. Серед постраждалих – 16 дітей, наймолодшій з яких лише чотири роки. Таким є справжнє обличчя "русского міра": терор, руйнування та страждання. Сексуальне насильство та зґвалтування використовуються як зброя у війні", – написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, це лише ті випадки, про які було повідомлено та які були задокументовані. Він зазначив, що реальна кількість може бути значно вищою, бо багато постраждалих мовчать, побоюючись стигматизації.

"Росія продовжує ігнорувати заклики міжнародних інституцій щодо запобігання сексуальнму насильству, вчиненому її військовослужбовцями та співробітниками ФСБ, а також щодо розслідування таких злочинів і притягнення винних до відповідальності. Це лише підтверджує правильність рішення включити збройні сили Росії до "списку ганьби" Генерального секретаря ООН", – зазначив міністр.

За його словами, ці воєнні злочини вимагають ще рішучішої реакції, а винних має бути встановлено та притягнуто до відповідальності.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2101661958550249808