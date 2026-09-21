Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві поліція затримала режисера монтажу "Телестудії "Служба інформації", який перебував у розшуку – ТЦК

1 хв читати
Додати як джерело

У Києві представники поліції у складі групи оповіщення затримали режисера монтажу ТОВ "Телестудія "Служба інформації", який перебував у розшуку за порушення вимог законодавства України, повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

"На момент затримання зазначений громадянин не мав оформленої відстрочки від призову на військову службу і підлягав призову на військову службу під час мобілізації", – йдеться в повідомленні.

У Київському міському ТЦК та СП зазначили, що попри професійну зайнятість громадянина на посаді режисера монтажу ані він, ані ТОВ "Телестудія "Служба інформації" не подбали про своєчасне оформлення бронювання або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

У ТЦК наголосили, що з огляду на це протиправних дій з боку військовослужбовців та працівників поліції немає.

Джерело: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid0yKfANPCTyJYQHCESvuidB89N1YSo33KKMeAZgr3VCBGCZWw9gMineFERRrMdRWETl

#київ #затримання #режисер
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати