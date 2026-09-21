У Києві поліція затримала режисера монтажу "Телестудії "Служба інформації", який перебував у розшуку – ТЦК

У Києві представники поліції у складі групи оповіщення затримали режисера монтажу ТОВ "Телестудія "Служба інформації", який перебував у розшуку за порушення вимог законодавства України, повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

"На момент затримання зазначений громадянин не мав оформленої відстрочки від призову на військову службу і підлягав призову на військову службу під час мобілізації", – йдеться в повідомленні.

У Київському міському ТЦК та СП зазначили, що попри професійну зайнятість громадянина на посаді режисера монтажу ані він, ані ТОВ "Телестудія "Служба інформації" не подбали про своєчасне оформлення бронювання або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

У ТЦК наголосили, що з огляду на це протиправних дій з боку військовослужбовців та працівників поліції немає.

Джерело: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid0yKfANPCTyJYQHCESvuidB89N1YSo33KKMeAZgr3VCBGCZWw9gMineFERRrMdRWETl