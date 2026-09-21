На фронті відбулось 211 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 211 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 211 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 182 керованих авіабомб, залучив для ударів 6230 дронів-камікадзе та здійснив 2153 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби зафіксовано шість штурмових дій противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ та здійснили 48 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, чотири з них застосувавши РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських підрозділів в бік населених пунктів Токарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Подолів, Ківшарівки, Западного та Радьківки.

Дев'ять спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве та Лиман. Дві з цих атак ще тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Крива Лука та Каленики.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Іллінівки, Довгої Балки, Миколайпілля, Торецького, Приюту, Кучерового Яру та Вільного.

15 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Ракша, Водянське, Добропілля, Новогришине, Новопідгороднє, Сергіївка, та Молодецьке.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів, 7 – поранено; знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, шість спеціальних засобів, одне укриття особового складу та склад боєприпасів противника. Пошкоджено артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та 61 укриття особового складу. Знищено або подавлено 185 безпілотних літальних апаратів різних типів", – йдеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог атакував в бік Мирного.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку неподалік населеного пункту Чарівне.

На оріхівському напрямку ворог також намагався один раз просунутися в бік Чарівного.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02T98TMqHuYX8HhCNqqWuRyu2sFVeWkkDpNrKw9w5Bz3PhdEpQSNJo5jDcacvjMBFLl