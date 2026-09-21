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Події

На Київщині внаслідок атак БпЛА загорілися промзона, будівля СТО та приватний будинок – ОВА

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У трьох районах Київщини в неділю ввечері внаслідок атак ворожих БпЛА сталася пожежа на території промислової зони, загорілася будівля СТО та приватний будинок, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Ворог не припиняє атакувати Київщину та цивільні об'єкти. Чергові наслідки ворожої атаки зафіксовані у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

У Фастівському районі сталася пожежа виробництва на території промислової зони. У Бучанському районі загорілася будівля станції технічного обслуговування. Також внаслідок ворожої атаки пожежа виникла у приватному будинку в Обухівському районі.

На місцях працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.

Служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється.

Джерело: https://t.me/kyivoda/58068

#пожежі #київська #бпла
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