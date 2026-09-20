У Боярці на Київщині внаслідок ракетно-дронової атаки зруйновано основні виробничі та складські площі "Вентиляційних систем"

Унаслідок ракетно-дронової атаки в ніч на неділю зруйновано основні виробничі та складські площі підприємства "Вентиляційні системи" у Боярці, повідомила компанія.

"Підприємство зазнало значних руйнувань. Найважливіше – внаслідок атаки ніхто з наших працівників не постраждав". – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в компанії наразі оцінюють масштаби пошкоджень та працює над відновленням виробництва і логістики.

Через завдані руйнування найближчим часом очікуються перебої з наявністю та постачанням частини продукції. Команда працює над якнайшвидшим відновленням поставок та виконанням зобов'язань перед клієнтами і партнерами.

Компанія зазначила, що продовжує працювати та оперативно інформуватиме партнерів і клієнтів про зміни у строках постачання і відновлення доступності продукції.

Також у компанії подякували рятувальникам ДСНС та всім службам, які працювали над ліквідацією наслідків атаки, а також працівникам, партнерам і клієнтам за підтримку.

Джерело: https://www.facebook.com/100063511575571/posts/1760164519443917/?rdid=oEyUzRpBIH4U6wvS