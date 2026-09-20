Польща засудила проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України

Міністерство закордонних справ Польщі засудило проведення Росією незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

"Польща рішуче засуджує проведення Російською Федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь", – сказано в заяві польського МЗС.

Польське зовнішньополітичне відомство також засудило організацію голосування у Придністров'ї, в Цхінвалі/Південній Осетії та Абхазії без згоди на це влади відповідно Молдови та Грузії.

Як зазначається, в цих випадках "вибори" також проведені незаконно та всупереч усім стандартам міжнародного права та демократії.

У МЗС нагадали, що 12 жовтня 2022 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію ES-11/4 "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", у якій 143 держави однозначно засудили організовані Росією незаконні псевдореферендуми та спробу протиправної анексії.

У польському МЗС зазначили, що дії РФ є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і суперечать основоположним принципам міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, зокрема зобов'язанням, що випливають із IV Женевської конвенції.

У заяві підкреслюється, що псевдовибори, організовані російським окупантом, "не мають правових наслідків і не можуть слугувати підставою для легітимізації спроби анексії окупованих територій".

МЗС Польщі закликало Росію дотримуватися міжнародного права, припинити протиправні дії, що порушують міжнародні зобов'язання, та вивести війська з території України.

Джерело: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz40