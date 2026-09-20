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Польща засудила проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України

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Міністерство закордонних справ Польщі засудило проведення Росією незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

"Польща рішуче засуджує проведення Російською Федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь", – сказано в заяві польського МЗС.

Польське зовнішньополітичне відомство також засудило організацію голосування у Придністров'ї, в Цхінвалі/Південній Осетії та Абхазії без згоди на це влади відповідно Молдови та Грузії.

Як зазначається, в цих випадках "вибори" також проведені незаконно та всупереч усім стандартам міжнародного права та демократії.

У МЗС нагадали, що 12 жовтня 2022 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію ES-11/4 "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", у якій 143 держави однозначно засудили організовані Росією незаконні псевдореферендуми та спробу протиправної анексії.

У польському МЗС зазначили, що дії РФ є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і суперечать основоположним принципам міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, зокрема зобов'язанням, що випливають із IV Женевської конвенції.

У заяві підкреслюється, що псевдовибори, організовані російським окупантом, "не мають правових наслідків і не можуть слугувати підставою для легітимізації спроби анексії окупованих територій".

МЗС Польщі закликало Росію дотримуватися міжнародного права, припинити протиправні дії, що порушують міжнародні зобов'язання, та вивести війська з території України.

Джерело: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz40

#польща #вибори #засудження #рф
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