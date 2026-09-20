У Сумах внаслідок атаки російських дронів загинула жінка, ще одна людина поранена – ОВА

Російські дрони атакували в неділю поблизу житлового будинку в Сумах, внаслідок атаки загинула жінка та поранений ще один чоловік, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Сьогодні ввечері два ворожі дрони вдарили поблизу багатоквартирного житлового будинку у Сумах. На жаль, внаслідок атаки загинула жінка", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, 41-річний чоловік загиблої отримав численні уламкові поранення. Його транспортували до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Також унаслідок влучань пошкоджений будинок та 5 автівок.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3287