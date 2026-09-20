Партія "Єдина Росія набрала на "виборах" у багатомандатному федеральному окрузі до Держдуми РФ біля 49,4% голосів порівняно із 49,82% на попередніх виборах у 2021 році, такі результати екзит-полу оприлюднив ВЦВГД (рос. ВЦИОМ).

За його даними, у парламент також проходять ті самі партії, що присутні в ньому зараз, зокрема КПРФ (14,2%), ЛДПР (10,7%). Нові люди (9,7%), "Справедлива Росія" (6,6%).

ВЦВГД додав, що далі голоси розподілилися таким чином: російська партія пенсіонерів за соціальну справедливість (3,3%), "Комуністи Росії" (2,1%), РЕП "Зелені" (1,1%), "Родіна" (1,0%) та Партія прямої демократії (0,4%).

"Вибори" до Держдуми проходили з 18 до 20 вересня, Україна заявляла про їх незаконність. Єдина партія, яка виступала проти розв'язаної Росією війни проти України – партія "Яблуко" – була знята з виборів у серпні. Попередня явка склала біля 56,7%, стверджує місцевий ЦВК.

В останній день виборів ворог заявив, що начебто був атакований мінімум 1951 дроном та 8 крилатими ракетами "Фламінго".

Як повідомлялося, в 2021 році після опрацювання 100% протоколів за федеральним округом до Держдуми пройшли партії "Єдина Росія" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" (7,46%) і "Нові люди" (5,32%).