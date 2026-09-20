Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський поговорив телефоном із Трампом та домовився про зустріч у Нью-Йорку

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський поговорив телефоном із Трампом та домовився про зустріч у Нью-Йорку
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом та домовився про зустріч у Нью-Йорку.

"Щойно говорили з Президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є", – написав він у телеграмі.

Президент зазначив, що подякував за візит спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ. За його словами, вони "добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні".

"Мирний трек – це пріоритет номер один", – наголосив Зеленський.

Президент також запропонував ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей, а також подякував Трампу за підписання закону Ліндсі Грема (щодо санкцій проти РФ – ІФ-У).

"Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки. Ми згодні всі: мир повинен бути. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає!", – підкреслив Зеленський.

#розмова #трамп #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати