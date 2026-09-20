"Альтернатива для Німеччини" лідирує на виборах у двох землях Німеччини – екзитполи

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) лідирує на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії за результатами екзит-полів після завершення голосування, повідомляє Spiegel.

Згідно перших прогнозів, у Мекленбурзі-Передній Померанії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) набирає 37,7% голосів. Відповідно, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримує 35,5%.

За ними йдуть "Ліві" з 6,9%, а "Зелені" мають 5,5%, а в ХДС 5,2%.

Таким чином, за попередніми даними, ХДС може опинитися на межі проходження до земельного парламенту.

Остаточні результати будуть відомі після підрахунку голосів.

У Берліні, за першими прогнозами, лідирують "Ліві" – за них готові проголосувати 25,5% виборців.

ХДС посідає друге місце з 20%, тоді як АдН набирає 16%, "Зелені" – 15%, а СДПН – 12%.