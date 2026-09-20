Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок обстрілів Харківської області в неділю

У неділю, близько 10:30, російський безпілотник поцілив у гараж у селі Мирне Шевченківської громади Куп'янського району Харківської області, постраждали троє мирних мешканців.

"Пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 58-річний чоловік. Ще дві жінки – 25 та 54 років – зазнали гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім цього, вдень російський FPV-дрон влучив у вантажівку фермерського господарства на дорозі між селами Мартове та Борщова Чугуївського району (поранено 37-річного водія). Близько 16:45 зафіксовано падіння FPV-дрона без детонації поблизу кафе у центрі Харкова.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).