США та Китай розпочали переговори у Нью-Йорку напередодні зустрічі лідерів країн – ЗМІ

Представники США та Китаю розпочали переговори у Нью-Йорку, які охоплять питання торгівлі та інвестицій, ШІ та ситуацію в Ірані, напередодні зустрічі лідерів країн наступного тижня, повідомляє Bloomberg.

"Представники США та Китаю розпочали переговори у Нью-Йорку, щоб підготувати ґрунт для важливого саміту між лідерами країн Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном, оскільки дві найбільші економіки світу прагнуть зберегти – та, можливо, продовжити – крихке торговельне перемир'я", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що учасники переговорів на чолі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном обговорять питання, що стосуються торгівлі та інвестицій, штучного інтелекту та війни за участю Ірану.

Перед початком зустрічі Бессент заявив журналістам, що сподівається на конструктивний діалог між двома країнами.

Бессент і Хе востаннє зустрічалися особисто поблизу Сеула приблизно чотири місяці тому, за кілька днів до візиту Трампа

У четвер Трамп прийматиме Сі в Білому домі, що стане першим державним візитом китайського лідера до Вашингтона за понад 10 років.

Важливим пунктом порядку денного перемовин є торговельне перемир'я, в рамках якого обидві сторони знизили мита та послабили експортні обмеження. Між тим, термін дії цієї домовленості спливає в листопаді.

За словами поінформованих джерел, оголошення про нові мита США, пов'язані зі звинуваченнями торговельних партнерів у надмірних обсягах виробництва, було відкладено до завершення цієї зустрічі.

Як раніше повідомляв Bloomberg, США та Китай працюють над зниженням мит на американські енергоносії та сільськогосподарську продукцію. Це частина ширшої ініціативи зі зменшення бар'єрів для товарів вартістю 30 мільярдів доларів з кожного боку в межах механізму торговельної ради, запущеного на початку цього року.