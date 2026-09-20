РФ завдала понад 50 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти протягом неділі понад 50 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали п'ятеро людей, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"П'ятеро людей дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі ввечері неділі.

Так, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирні будинки, приватна оселя, магазини, аптеки, автомобілі.

Ганжа зазначив, що в стані середньої тяжкості до лікарні доправили 41-річну жінку. Чоловіки 56, 55, 64 і 19 років лікуватимуться амбулаторно.

На Криворіжжі цілили по Зеленодольській громаді. Пошкоджений приватний будинок.