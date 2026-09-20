На Київщині внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобілі, складські приміщення та будівлі підприємства – ОВА

У трьох районах Київської області внаслідок атаки БпЛА в неділю пошкоджено автомобілі, складські приміщення, навіс та будівлі підприємства, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає", – написав він у телеграмі.

За його словами, в Бучанському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобіль. Загоряння, яке виникло на місці, вже ліквідували.

У Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень, наразі триває робота з ліквідації пожежі. Також у районі пошкоджено навіс та автомобіль у приватному домоволодінні.

У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.

Він додав, що служби продовжують працювати на місцях.