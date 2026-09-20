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Події

Жителька Києва постраждала внаслідок атаки РФ – мер

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одну постраждалу внаслідок російської атаки на українську столицю в неділю.

"Одна постраждала в Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше в Києві під час оголошеної повітряної тривоги (небезпека дронової атаки, "жовтий" рівень) пролунав гучний вибух. Також в місті працювали сили протиповітряної оборони. Кличко повідомив про падіння дрона в Голосіївському районі столиці в районі нежитлової забудови. Про постраждалих не повідомлялося.

#київ #постраждала #обстріл
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