Жителька Києва постраждала внаслідок атаки РФ – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одну постраждалу внаслідок російської атаки на українську столицю в неділю.

"Одна постраждала в Святошинському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Пораненій жінці медики надають допомогу", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше в Києві під час оголошеної повітряної тривоги (небезпека дронової атаки, "жовтий" рівень) пролунав гучний вибух. Також в місті працювали сили протиповітряної оборони. Кличко повідомив про падіння дрона в Голосіївському районі столиці в районі нежитлової забудови. Про постраждалих не повідомлялося.