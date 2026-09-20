Мінінфраструктури анонсувало відкриття другої зали прикордонно-митного контролю в Чопі

Наприкінці вересня поточного року на станції Чоп в Закарпатській області запрацює друга зала прикордонно-митного контролю, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України в неділю.

"Невдовзі пасажири міжнародних поїздів, які подорожують до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії, зможуть проходити всі процедури набагато швидше і зручніше. Що дасть відкриття оновленої зали? Приміщення розташоване у правій частині вокзалу та має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Одночасно зможуть працювати одразу чотири пункти паспортного контролю", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будівлю вокзалу звели ще у 1980 році, заклавши у проєкт дві зали, проте друга довгий час не використовувалася. Проєкт реалізувано АТ "Укрзалізниця" у взаємодії з Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та Держмитслужбою.