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Мінінфраструктури анонсувало відкриття другої зали прикордонно-митного контролю в Чопі

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Мінінфраструктури анонсувало відкриття другої зали прикордонно-митного контролю в Чопі
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Наприкінці вересня поточного року на станції Чоп в Закарпатській області запрацює друга зала прикордонно-митного контролю, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України в неділю.

"Невдовзі пасажири міжнародних поїздів, які подорожують до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії, зможуть проходити всі процедури набагато швидше і зручніше. Що дасть відкриття оновленої зали? Приміщення розташоване у правій частині вокзалу та має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Одночасно зможуть працювати одразу чотири пункти паспортного контролю", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будівлю вокзалу звели ще у 1980 році, заклавши у проєкт дві зали, проте друга довгий час не використовувалася. Проєкт реалізувано АТ "Укрзалізниця" у взаємодії з Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та Держмитслужбою.

#чоп #уз #кордон
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