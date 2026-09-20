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Наступним головою Військового комітету НАТО обрано німецького генерала Бройера

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Наступним головою Військового комітету НАТО обрано німецького генерала Бройера

Наступним головою Військового комітету НАТО обрано начальника генерального штабу Бундесверу, німецького генерала Карсена Бройера.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив чинний голова Військового комітету Джузеппе Каво Драгоне. "Вітаємо генерала Карстена Бройера, начальника Генерального штабу Бундесверу, з обранням на посаду наступного Голови Військового комітету НАТО, до виконання обов'язків на якій він приступить у липні 2027 року!", – написав Драгоне.

Він також привітав Бройера: "Від імені всього Військового комітету та особисто від мене прийміть наші найщиріші вітання! Ваше вміння оцінювати оперативну обстановку, глибоке розуміння діяльності Альянсу та досвід керівництва Збройними силами Німеччини стануть цінним внеском у роботу НАТО".

Драгоне наголосиав, що начальники генеральних штабів країн-членів НАТО "висловили вам довіру в непростий для євроатлантичної безпеки час". "Ви матимете повну підтримку Комітету та Міжнародного військового штабу в період переходу до нових повноважень, і я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з вами до моменту передачі посади", – додав він.

Джузеппе Драгоне, адмірал збройних сил Італії, очолює ВК НАТО з 17 січня 2025 року.

Голова Військового комітету обирається з-поміж начальників генеральних штабів (головнокомандувачів збройних сил) країн НАТО та призначається на трирічний термін. Він повинен мати досвід служби на посаді начальника генерального штабу, або на аналогічній посаді у своїй країні. Традиційно цю посаду обіймає офіцер у званні "повного" генерала (або його національному еквіваленті), який не є представником США.

#нато #військовий_комітет
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