Ворог все ще може вивести супутники для керування дронами на орбіту, тоді це буде маленькою катастрофою – радник президента

Невдача ворога вивести на орбіту супутники, через які він зможе керувати польотами своїх ударних дронів, може бути тимчасовою, і вже зараз потрібно активно розробляти систему радіоелектронного захисту від цього ключових інфраструктурних об'єктів, наголошує радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я бачу, що багатьох заспокоїли невдачі Росії з виведенням супутників "Рассвет" на орбіту. Я впевнений, що вони доопрацюють двигуни, і супутники вийдуть на потрібні орбіти. Росія це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання Рассвет. Це дасть ворогу можливість керувати "Шахедами" та ракетами онлайн через супутники", – написав Бескрестнов у Facebook в неділю.

За його словами, для України це буде "величезна проблема". "Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа", – додав радник голови держави.

Бескрестнов наголосив, що вже зараз Україна має проблеми з системами радіоелектронної боротьби проти mesh-мереж, під управлінням якої ворог атакує Україну реактивними дронами. "Рік ніхто не займався цім питанням. Потім так само буде з "Рассветом". Усі будуть дивуватися – як же так сталося, хтось скаже, а чого Флеш мовчав. Я не мовчу, так само як з меш було, так і з Рассветом я буквально кричу про загрозу", – написав він.

"До моменту появи супутників "Рассвет" у нас має бути розроблена система РЕБ. І не просто розроблена. Цим РЕБ мають ВЖЕ бути закриті всі ключові об'єкти інфраструктури. І кажу відразу, все це не буде дешево і швидко", – резюмував Бескрестнов.

Як повідомлялося, 18 вересня Бескрестнов заявив, що у Збройних силах України протягом року ніхто не займався технологіями протидії mesh-мережам: "Я хочу "подякувати" колишньому Главкому, та його РЕБ-керівнику за те, що протягом року ніхто у ЗСУ системно не займався технологіями протидії Меш-модемам і ніхто не закрив столицю засобами РЕБ, спостерегаючи як ворог розвиває цю технологію. Як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними "Шахедами" під управлінням Меш".

Меш-мережа – це децентралізована комп'ютерна мережева топологія, в якій вузли з'єднуються між собою напряму та виступають в ролі комутаторів. Велика кількість вузлів створює кілька можливих шляхів для проходження даних, а однією з ключових властивостей такої мережі є самовідновлення. У той же час, попри те, що Меш-мережа стійкіша за централізовану, вона також є вразливою. Пізніше Бескрестнов додав: "Як тільки я побачив в БПЛА меш-модем, я купив два, спробував їх задавити тим що мав, отримав результат що це можливо, і поділився досвідом. З того моменту треба було починати робити РЕБ проти меш. Рік тому".