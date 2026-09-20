Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог все ще може вивести супутники для керування дронами на орбіту, тоді це буде маленькою катастрофою – радник президента

2 хв читати
Додати як джерело
Ворог все ще може вивести супутники для керування дронами на орбіту, тоді це буде маленькою катастрофою – радник президента
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Невдача ворога вивести на орбіту супутники, через які він зможе керувати польотами своїх ударних дронів, може бути тимчасовою, і вже зараз потрібно активно розробляти систему радіоелектронного захисту від цього ключових інфраструктурних об'єктів, наголошує радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я бачу, що багатьох заспокоїли невдачі Росії з виведенням супутників "Рассвет" на орбіту. Я впевнений, що вони доопрацюють двигуни, і супутники вийдуть на потрібні орбіти. Росія це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання Рассвет. Це дасть ворогу можливість керувати "Шахедами" та ракетами онлайн через супутники", – написав Бескрестнов у Facebook в неділю.

За його словами, для України це буде "величезна проблема". "Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа", – додав радник голови держави.

Бескрестнов наголосив, що вже зараз Україна має проблеми з системами радіоелектронної боротьби проти mesh-мереж, під управлінням якої ворог атакує Україну реактивними дронами. "Рік ніхто не займався цім питанням. Потім так само буде з "Рассветом". Усі будуть дивуватися – як же так сталося, хтось скаже, а чого Флеш мовчав. Я не мовчу, так само як з меш було, так і з Рассветом я буквально кричу про загрозу", – написав він.

"До моменту появи супутників "Рассвет" у нас має бути розроблена система РЕБ. І не просто розроблена. Цим РЕБ мають ВЖЕ бути закриті всі ключові об'єкти інфраструктури. І кажу відразу, все це не буде дешево і швидко", – резюмував Бескрестнов.

Як повідомлялося, 18 вересня Бескрестнов заявив, що у Збройних силах України протягом року ніхто не займався технологіями протидії mesh-мережам: "Я хочу "подякувати" колишньому Главкому, та його РЕБ-керівнику за те, що протягом року ніхто у ЗСУ системно не займався технологіями протидії Меш-модемам і ніхто не закрив столицю засобами РЕБ, спостерегаючи як ворог розвиває цю технологію. Як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними "Шахедами" під управлінням Меш".

Меш-мережа – це децентралізована комп'ютерна мережева топологія, в якій вузли з'єднуються між собою напряму та виступають в ролі комутаторів. Велика кількість вузлів створює кілька можливих шляхів для проходження даних, а однією з ключових властивостей такої мережі є самовідновлення. У той же час, попри те, що Меш-мережа стійкіша за централізовану, вона також є вразливою. Пізніше Бескрестнов додав: "Як тільки я побачив в БПЛА меш-модем, я купив два, спробував їх задавити тим що мав, отримав результат що це можливо, і поділився досвідом. З того моменту треба було починати робити РЕБ проти меш. Рік тому".

#реб #війна #супутники
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати