Окупанти намагаються наступати за принципом "один в полі воїн" та майже не застосовують техніку – Трегубов

Вичерпання особового складу російських окупантів на фронті зараз дуже помітне, а можлива мобілізація не дозволить їм вже суттєво наростити свою ефективність, переконаний речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов.

"Звісно, намагаються постійно відновлювати свій наступальний потенціал, звісно, намагаються постійно поповнювати свої сили, але помітно зараз, станом на кінець літа – початок осені, конкретне вичерпання особового складу росіян. Вони якраз сьогодні завершають ці їхні вибори, подивимося, що вони будуть робити по їхньому завершенню, чи будуть вони якось проводити вже фактично максимальну мобілізацію, чи будуть якось намагатися обходитися тим, що є. Але навіть якщо і проведуть, від цього може стати більше рядового складу, але не стане більше офіцерського складу, не кажучи вже про логістичні можливості, паливно-мастильні матеріали і таке інше. Тому сказати, що вони зможуть там прямо кратно наростити свою ефективність – ні. Хоча зможуть забити дірки безпосередньо у рядовому складі", – сказав Трегубов в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, ворог останнім часом перейшов до тактики одиночного просочування в "сірій зоні". "Все більше зменшення кількості людей в одній окремій групі, постійно йдуть атаки малими групами, але якщо рік тому казали про 4-5 осіб, потім про 2-3, зараз бувають групи, які не можна назвати групою, бо група це кілька осіб, а буває так, що йде один", – розповів речник УОС.

"Вони так йдуть тільки для того, щоб перетнути безпосередньо якийсь відрізок kill-зони, перетнули відтинок, десь забились в цю якусь нору, потім до цієї ж нори такими ж перебіжками йде наступне нещастя. А там вони вже в цій норі якось координуються і звідти будуть йти вже більш згруповано. Але так – вже зустрічаються ось такі поодинокі стоячі дерева російського походження, які намагаються вести наступ саме за принципом "один в полі воїн", – додав Трегубов.

Він повідомив, що важка техніка за фронті майже не застосовується, а танки відійшли "навіть не на другий, а вже на третій план". "Коли за тобою полюють одночасно кілька дронів в повітрі, бачать, танк неможливо приховати – танк може в таких ситуаціях наступати тільки за умов, окрім масового супроводження, ще й з погодою вгадати так, щоб дрони майже не літали… Росіянам це не світить найближчим часом", – сказав речник УОС.

Інтенсивність застосування артилерії, за його словами, також помітно знизилася через ті самі проблеми: "артилерія теж має, так чи інакше, ховатися від БПЛА і постійно змінювати позицію". "Тут не стільки вже йдеться про контрбатарейну боротьбу, скільки про те, що після кожного залу потрібно тікати від можливого прильоту дронів, або можливого прильоту чогось, що з дронів навелося. Тому незручно", – розповів Трегубов.

Натомість, за словами речника, ворог вкрай активно використовує керовані авіабомби проти відносно стабільних позицій. "Вони можуть летіти дуже далеко, але інша справа, що вони у них зараз не точні. Вони від початку не дуже точні були у них, а зараз вони ще і активно подавлюються українським РЕБами. Тому вони намагаються компенсувати за радянською традицією низьку точність великою масою. Це, звісно, має певну проблему, а зазвичай воно падає, сильно вибухає, але на щастя, зазвичай, все ж таки, не там, куди цілилися", – розповів він.

На питання про співвідношення дронової активності окупантів та Сил оборони Трегубов відповів, що "загалом стратегічно можна казати про певний паритет" і "немає тієї диспропорції, яка була свого часу, яку ми пам'ятаємо ще 4 роки тому".