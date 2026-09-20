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Окупанти зайняли в Сумській області смугу в 2-4 км вздовж кордону і далі не просуваються – Трегубов

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Окупанти зайняли в Сумській області смугу в 2-4 км вздовж кордону і далі не просуваються – Трегубов
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12554

Речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов повідомив про зайняття окупантами смуги вздовж державного кордону шириною до 4 км в Сумській області, далі якої їх просування зупинене.

"У нас ще є трішки Сумщини – це наша частина північно-слобожанського напрямку, і там ситуація достатньо стабільна: там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону, смуга не глибока, смуга від 4 до 2 кілометрів. Намагалися її розширити, розширити її не виходить, але погано, що вони якраз вздовж кордону таку смугу накреслили", – сказав Трегубов в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, загалом на південно-слобожанському напрямку фронту тиск ворога менший, ніж раніше. "Там є спроби безпосередньо росіян просуватися на південь усюди, але знов-таки, вони зараз трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа, і там дуже весела шизофренія з невідповідністю їхніх заяв їхнім реальним здобуткам на землі", – додав Трегубов.

#сумська #війна #ситуація
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