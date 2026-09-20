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Події

Окупанти завдали удару по евакуаційному пункту в Краматорську, відомо про 2 поранених

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Засновник і голова гуманітарної місії "Проліски" Євген Каплін повідомив про авіаційний удар російських окупантів по евакуаційному пункту в місті Краматорськ Донецької області, де перебували евакуйовані громадяни та співробітники евакуаційних місій.

"Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання. На місці перебували евакуйовані та евакуаційники, наслідки з'ясовуються", – написав Каплін у Facebook в неділю.

Про загиблих чи постраждалих внаслідок удару він не повідомив.

Начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про двох постраждалих внаслідок удару.

В коментарі Суспільне Донбас він розповів, що окупанти атакували місто близько 11:19 двома авіаційними бомбами, попередньо – керованими авіабомбами, і станом на 13:00 відомо про двох поранених людей. Також пошкоджені один дошкільний заклад та один навчальний заклад, а також чотири багатоповерхівки.

#краматорськ #постраждалі #обстріл
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