Окупанти завдали удару по евакуаційному пункту в Краматорську, відомо про 2 поранених

Засновник і голова гуманітарної місії "Проліски" Євген Каплін повідомив про авіаційний удар російських окупантів по евакуаційному пункту в місті Краматорськ Донецької області, де перебували евакуйовані громадяни та співробітники евакуаційних місій.

"Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання. На місці перебували евакуйовані та евакуаційники, наслідки з'ясовуються", – написав Каплін у Facebook в неділю.

Про загиблих чи постраждалих внаслідок удару він не повідомив.

Начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про двох постраждалих внаслідок удару.

В коментарі Суспільне Донбас він розповів, що окупанти атакували місто близько 11:19 двома авіаційними бомбами, попередньо – керованими авіабомбами, і станом на 13:00 відомо про двох поранених людей. Також пошкоджені один дошкільний заклад та один навчальний заклад, а також чотири багатоповерхівки.