Куп'янськ та села на північ не зруйновані так, як Вовчанськ – Трегубов

Речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов повідомив, що на куп'янському напрямку фронту в Харківській області, де Сили оборони очистили від інфільтрації кілька сіл, є вціліла забудова, тоді як населення евакуйоване.

Відповідаючи на питання про масштаб руйнувань в цьому районі в ефірі телемарафону в неділю він сказав: "Це дуже залежить від конкретного регіону. Місцевих зазвичай немає, але в окремих моментах є вцілілі будівлі".

"Якщо ми говоримо, наприклад, про малі села на північ від Куп'янська, там не все зруйновано. А якщо ми говоримо про, наприклад, Вовчанськ, там просто в щебень", – додав Трегубов.

За його словами, ступінь руйнування залежить від того, чи йшли в населеному пункті та околицях активні безпосередні бої і наскільки довго.

"Так, здебільшого там поруйновано, так, місцеві жителі там евакуйовані ще давно. Але ступінь руйнації може розрізнятися, навіть якщо ми беремо порівнюємо Куп'янськ і Вовчанськ, обидва поруйновані, але вони не рівномірно поруйновані. Все ж таки у Куп'янську, про всьому його поганому стані, там не настільки все перемелено, як це перемелено у Вовчанську, в якому, власне, три роки йшло і досі йде", – розповів Трегубов.

За його словами, на куп'янському напрямку вдається чинити тиск на окупантів на правому березі річки Оскіл, а на лівому навпаки ворог тисне на плацдарм Сил оборони.

"Околиці Дворічної – росіяни все більше притискаються безпосередньо до самого населеного пункту і до річки Оскіл. Там відносно непогана ситуація, там йде постійний тиск на російські позиції і там погано з російською логістикою, тому там для нас це добре. Відповідно, Куп'янськ на правому березі, тобто на південь безпосередньо від цього, він теж має з цього свій зиск, бо там перетискаються ті логістичні артерії, якими росіяни намагаються переправляти особовий склад безпосередньо до міста. І, відповідно, менше людей має змогу якось сюди просочуватися. Відповідно, кількість росіян там поступово зменшується. Вони присутні в північних районах, але їх все менше і менше", – сказав речник УОС.

"Якщо ж ми говоримо про лівий берег, те, що за Осколом, про Куп'янськ-Вузловий в тому числі, ну там, звісно, складніше, бо там росіяни наступають на наш плацдарм. Наш плацдарм, відповідно, перебуває під ударами російських дронів. Наша логістика, відповідно, ускладнена, тому там доводиться триматися. Тримаємося, але, звісно, географія там зараз не дуже на нашу користь. Але треба це враховувати і воювати з урахуванням цього, що, власне, і відбувається останні півроку", – додав Трегубов.