Калашник: ЄІБ профінансує створення 5 нових фабрик-кухонь в Україні на 65 тис. порцій на день

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) фінансуватиме створення п'яти нових фабрик-кухонь в Україні від будівництва до оснащення обладнанням, їхня сукупна проєктна потужність становитиме 65 тисяч порцій на день, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Нові фабрики-кухні плануємо створити у Вишневому на Київщині, Лебедині на Сумщині, Вінниці, Запоріжжі та Шептицькому на Львівщині. Вони готуватимуть їжу для мережі шкіл із доставкою до закладів. Для цього паралельно потрібно модернізувати шкільні їдальні та забезпечити спеціалізований транспорт", – написав Калашник в Телеграм у неділю.

За його словами, в місті Шептицький Львівської області планується збудувати фабрику-кухню, яка забезпечуватиме харчуванням близько 10 тис дітей, проєкт також передбачає модернізацію 40 шкільних їдалень та організацію доставки готових страв.

"Досвід уже маємо: фабрики-кухні в Бучі та Лозовій разом охоплюють близько 20 тисяч дітей. Наступний крок – поширити цю модель на інші громади. Наш орієнтир – створення 17 фабрик-кухонь до 2029 року. Зараз шукаємо партнерів, які допоможуть громадам із відновленням та модернізацією їдалень, обладнанням і логістикою", – розповів міністр.

Калашник повідомив, що про розвиток інфраструктури здорового шкільного харчування говорили на воркшопі в межах Карпатського саміту. Це частина реформи шкільного харчування, ініційованої Першою леді Оленою Зеленською, зазначив міністр.

Як повідомлялося, з 1 вересня безоплатним харчуванням забезпечені учні 1-11 класів. Держава забезпечує фінансування та формує вимоги до організації харчування, тоді як громади на місцях проводять закупівлі, обирають постачальників і відповідають за якість послуг.