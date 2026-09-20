Запорізька область готова до зими на 90% та розгортає захист від FPV-дронів – обладміністрація

Тимчасовий виконувач обов'язків глави Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про високий рівень підготовки області до зимового сезону.

"Головний фокус для мене і команди – підготовка до зими. Наразі область готова на 90%", – написав Семікін в Телеграм у неділю.

За його словами, цього тижня він відвідав Херсон, де вивчав досвід захисту людей та інфраструктури в надскладних умовах, і має намір адаптувати відповідні рішення в Запорізькій області.

"Окремий пріоритет – захист від FPV-дронів. Уряд виділив області 172 млн грн. Кошти спрямуємо на захист людей і транспорту", – повідомив Семікін.