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Запорізька область готова до зими на 90% та розгортає захист від FPV-дронів – обладміністрація

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Запорізька область готова до зими на 90% та розгортає захист від FPV-дронів – обладміністрація

Тимчасовий виконувач обов'язків глави Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про високий рівень підготовки області до зимового сезону.

"Головний фокус для мене і команди – підготовка до зими. Наразі область готова на 90%", – написав Семікін в Телеграм у неділю.

За його словами, цього тижня він відвідав Херсон, де вивчав досвід захисту людей та інфраструктури в надскладних умовах, і має намір адаптувати відповідні рішення в Запорізькій області.

"Окремий пріоритет – захист від FPV-дронів. Уряд виділив області 172 млн грн. Кошти спрямуємо на захист людей і транспорту", – повідомив Семікін.

#дрони #запорізька #зима
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