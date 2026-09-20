Білецький підтвердив звільнення Шандриголового та Дерилового, відбито 40 кв км, знищено 800 окупантів

Командир Третого армійського корпусу (3 АК), бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про деокупацію сіл Шандриголове та Дерилове, а також про встановлення повного контролю над селом Дробишевим у межах операції "Вівальді", в під час яких було відбито ще 40 кв км української території.

"Як і обіцяв, доповідаю хороші новини. Під час другого сезону "Вівальді" Третій армійський корпус повернув ще 40 кв км української землі. Шандриголове і Дерилове звільнені. Дробишеве під повним українським контролем. Варто зауважити, що Шандриголове – критична точка як для наших військ, так і для противника", – заявив Білецький.

Повідомляється, що відповідно до плану командування корпусу, Шандриголове і Дерилове були охоплені з півночі на південь: штурмові групи непомітно та швидко пройшли по ярах та балках, що забезпечило ефект раптовості. Штурмові групи розбили передові сили противника, проломили першу лінію його оборони і закріпилися на визначеному рубежі. Завдяки цьому було створено плацдарм для розвивання подальшого успіху.

"Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БпЛА та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника", – розповів Білецький.

Протягом 1-го та 2-го сезонів наступальної операції "Вівальді" 3 АК повернув під контроль 125 кв км, з яких 50 кв км звільнено, а противник втратив близько 3 тисяч військовослужбовців. Наразі відомо про встановлення повного контролю над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, околицями Корового Яру, Дробишевим та деокупацію Середнього, Шандриголового, Дерилового.

В рамках 3-го сезону, крім відбиття 40 кв км території, було знищено ще 800 солдатів противника.

Операція триває. В 3 АК анонсували наступні новини з напрямку найближчим часом.

Раніше в неділю OSINT-проєкт DeepState повідомив про звільнення Шандриголового та Дерилового. Згідно з мапами проєкту, площа звільнених територій на лиманському напрямку збільшилась за добу на 31 кв км, а площа підконтрольних окупантам територій скоротилась на 25,5 кв км. На 5,5 кв км також скоротилась площа району сірої зони.

3 АК вперше повідомив про зачистку 75 кв км та звільнення 10 кв км в рамках контрнаступальних дій в північній частині Донецької області 15 вересня.