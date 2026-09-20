Обстріли окупантів забрали життя 3 мирних жителів Херсонської області, 9 поранені – поліція

Троє мирних жителів Херсонської області загинули, дев'ятеро отримали поранення внаслідок російських атак минулої доби, повідомляється на сайті Національної поліції України в неділю.

"По Нововоронцовці військові рф завдали артилерійського удару. Внаслідок обстрілу травми, не сумісні з життям, отримала жінка віком 52 роки. Також мінно-вибухових травм і контузій зазнали 14-річна дівчина та 39-річна жінка", – йдеться в повідомленні.

В селі Львівські Отруби Бериславського району в результаті атаки ворожого ударного дрону смертельні поранення отримала 64-річна місцева жителька.

"Поблизу Червоного Маяка росіяни дроном типу "FPV" атакували служителів чоловічого монастиря. Внаслідок вибуху 71-річний священнослужитель загинув. Ще четверо, двом із яких по 51 року, а іншим 31 та 53, отримали поранення", – розповіли в Нацполіції.

В Корабельному районі обласного центра в результаті артилерійського обстрілу 66-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. "Також до лікарні працівники поліції доправили 71-річну жінку. Під час обстеження медпрацівники виявили в неї вибухову травму, якої потерпіла зазнала 18 вересня в результаті авіаудару керованою бомбою по центральній частині Херсона. Крім цього, в Центральному районі росіяни атакували промислову територію ракетою. На щастя, інформації про постраждалих не надходило", – йдеться в повідомленні.

Крім того, з погіршенням самопочуття до медзакладу звернулася 69-річна жінка, яка отримала мінно-вибухову травму та контузію два дні тому внаслідок артилерійського обстрілу Комишан.

Також чотирма керованими авіабомбами окупанти вдарили по будівлі непрацюючого навчального закладу в Новорайську.

"В результаті дронових атак зазнали пошкоджень транспортний засіб комунального підприємства в Центральному районі, приватне домоволодіння в Корабельному районі, автозаправна станція в мікрорайоні "Таврійський", приватний будинок у Комишанах, дві приватні оселі та літня кухня в Нововоскресенському, об'єкт інфраструктури в Інгульці. А внаслідок обстрілів з артилерії пошкоджено багатоповерхівку, п'ять приватних домоволодінь, літню кухню, газову установку та два автомобілі в центральній частині Херсона, три приватні будинки, газорозподільник та виробничий корпус приватного підприємства в Корабельному районі", – розповіли в поліції.

За фактами злочинів, учинених російськими військовослужбовцями минулої доби, слідчі поліції Херсонської області відкрили десять кримінальних проваджень.