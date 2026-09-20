Окупанти атакували Україну понад 2 тис дронів, 1,7 авіабомб і 19 ракетами за тиждень Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наполягає на наявності у країн-партнерів механізмів змусити РФ до миру.

"Тільки за цей тиждень РФ випустила проти нас понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивні, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів. Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери шукали та знаходили способи змушувати Росію відчувати її війну", – написав Зеленський в Телеграм у неділю вранці.

За його словами, зараз "правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора й дотискати мир через силу".

"Відповідні можливості є у Америки, є у Європи, є у всіх країн "сімки". Розраховуємо на нові сильні кроки", – наголосив президент.

За його словами, в суботу окупанти завдали ударів по критичній і цивільній інфраструктурі в Харківській, Сумській та Одеській областях, а також по житлових будинках в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Під ударами з вечора минулого дня були також Вінницька, Київська, Житомирська та Черкаська області.