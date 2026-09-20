Окупанти 32 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 7 мирних жителів

Сім жителів Краматорського району Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів минулої доби, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю вранці.

"У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 16 приватних будинків і багатоповерхівку. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Біленькому поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. У Дружківці поранено людину", – написав Філашкін у Телеграм.

Крім того, у Білозерському Покровського району, за його словами, три приватні будинки було зруйновано і два пошкоджено. Про постраждалих не повідомляється.

За його словами, всього за добу російські окупанти 32 рази обстріляли населені пункти області. З лінії фронту за цей час було евакуйовано 583 людини, у тому числі 51 дитину.

У п'ятницю, 18 вересня, окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, були поранені 13 мирних жителів. В четвер, 17 вересня, ворог обстріляв населені пункти області 30 разів, також був один загиблий та шестеро поранених серед цивільних. В середу, 16 вересня, з боку росіян було 23 обстріли, загинули двоє, поранені п'ятеро мирних жителів Донецької області.

Як повідомлялося, з лінії фронту 18 вересня евакуйовано 1102 людини, у тому числі 113 дітей, 17 вересня – 819 людей, у тому числі 77 дітей, 16 вересня – 718 людей, у тому числі 74 дитини.

Філашкін 7 вересня повідомляв, що на підконтрольній уряду частині Донецької області зараз залишається 91 тис. жителів, з них 4368 дітей.