Сили оборони завдали удару по НПЗ в московській Капотні

Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та іншими складовими Сил оборони уразила Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ пролетіли понад 500 кілометрів, подолали ешелоновану російську ППО та успішно уразили завод. Там фіксується масштабна пожежа", – повідомляється на сайті СБУ в неділю.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, про "далекобійні відповіді" України, які були чути в російській столиці.

"Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину. Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican", – написав він у Телеграм.

Також президент повідомив про удар по підприємству у Воронізькій області в РФ.

"Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля", – резюмував Зеленський.

За даними СБУ, Московський НПЗ – одне з ключових підприємств нафтопереробної промисловості РФ, який здатен переробляти понад 11,6 млн тонн нафти на рік і забезпечує до 35% потреб Москви та області у високоякісному пальному. Підприємство виробляє бензин, авіаційний гас, дизельне пальне та мазут і є основним постачальником авіапального для московських аеропортів.