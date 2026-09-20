Сили оборони звільнили Шандриголове Донецької області та 31 кв км навколо – DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомив про звільнення села Шандриголове Лиманської громади Краматорського району Донецької області.

"Сили Оборони України звільнили Шандриголове та Дерилове, а також просунулися поблизу Шандриголового", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в неділю вранці.

На мапах DeepState показано, що площа звільнених територій на лиманському напрямку збільшилась за добу на 31 кв км, а площа підконтрольних окупантам територій скоротилась на 25,5 кв км. На 5,5 кв км також скоротилась площа району тзв "району проникнення" (сірої зони).

Як повідомлялося, Третій армійський корпус (3АК) вперше повідомив про зачистку 75 кв км та звільнення 10 кв км в рамках контрнаступальних дій в північній частині Донецької області 15 вересня. Перед тим командир 3АК Андрій Білецький анонсував, що найближчим часом на деяких ділянках "донецького фронту" вдасться продемонструвати покращення положення, які "будуть беззаперечні".