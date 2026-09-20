ТЦ "Амстор" був знищений в Запоріжжі в ніч на 18 вересня, повідомили в "Сільпо"

Мережа магазинів "Сільпо" повідомила про знищення торговельного центру "Амстор" в Запоріжжі під час російської атаки в ніч на п'ятницю, де містився один з їх магазинів.

"У ніч з 17 на 18 вересня росіяни знищили торговий центр "Амстор" у Запоріжжі, а разом з ним – і наш "Сільпо". На щастя, ніхто не постраждав. Це вже третій наш супермаркет в Запоріжжі, який уразив ворог за останній місяць", – повідомляється на сторінці мережі у LinkedIn.

При цьому повідомляється, що інші супермаркети мережі в місті та доставка продовжують працювати.

Ввечері 17 вересня тимчасово виконуючий начальника Запорізької обласної військової адміністрація Михайло Семенікін повідомив, що російські завдали удару по торговельному центру в Запоріжжі, внаслідок чого на місці удару виникла масштабна пожежа. При цьому він не повідомив, про який ТЦ йдеться. Інформація про постраждалих не надходила.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Станом на червень 2026 року в мережі працювало 312 супермаркетів.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.