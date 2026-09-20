Росіяни атакували цивільного мотоцикліста на Чернігівщині, чоловік у лікарні – ОВА

Російські окупанти атакували цивільного мотоцикліста в прикордонному селі на Чернігівщині, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Вчора ввечері через удар FPV-дроном по прикордонному селу Сновської громади постраждав цивільний чоловік. За інформацією поліції, він якраз їхав на мотоциклі. Росіяни вдарили по ньому. Чоловіка доправили до лікарні", – написав Чаус в телеграм-каналі в неділю.

Загалом протягом доби було 22 удари по Чернігівщини, 18 із яких – FPV-дрони в прикордонні і скиди з БпЛА.