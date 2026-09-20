На Київщині померла третя дитина, постраждала внаслідок російських атак – ОВА

На Київщині в лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох – троє дітей та жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Загалом внаслідок російських атак у п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт.

"Найбільше пошкоджень – у Фастівському районі. Тут пошкоджено 24 об'єкти, серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів", – зазначив Ткаченко.

У Вишгородському районі пошкоджено чотири об'єкти, зокрема два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти.

В Обухівському районі пошкоджено приватне домоволодіння. У Броварському – приватне домоволодіння та лінію електропередачі. У Бучанському – складське приміщення.

Як повідомлялося, ввечері в суботу, 19 вересня, внаслідок атаки на Фастівський район Київської області загинула мати з двома трирічними дітьми, хлопчиком і дівчинкою.

Під час удару по Вишгородському району постраждали двоє – мати та дитина.