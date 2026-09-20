На Харківщині внаслідок російських ударів постраждали 5 людей, серед них підліток – Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, РСЗВ та безпілотниками різних типів по Харкову і 12 населених пунктах області, п'ятеро людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Балаклія зазнав гострої реакції на стрес 14-річний хлопець, отримав поранення 19-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 32-річну жінку; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 72-річна жінка; у м. Ізюм поранено 50-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.