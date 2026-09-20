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СБС за добу уразили 2160 цілей противника

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СБС за добу уразили 2160 цілей противника
Фото: https://14reg.army

Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено/знищено 2160 цілей противника, повідомляє командування СБС.

"Серед уражених цілей: 376 одиниць особового складу, з них 169 – ліквідовано; 62 точки вильоту дронів; 27 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 131 одиницю автомобільної техніки; 8 артилерійських систем; 603 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та гербера", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом з початку вересня підрозділами угруповання СБС уражено 39 735 цілей противника, з них 8 097 – особового складу противника.

Джерело:

#сбс #цілі #ураження
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