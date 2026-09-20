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На Сумщині внаслідок російських ударів загинуло 4 людини, 5 поранені – поліція

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На Сумщині внаслідок російських ударів загинуло 4 людини, 5 поранені – поліція

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули четверо людей, п'ятеро поранено, повідомляє Національна поліція України.

"Сумська громада. Внаслідок удару з артилерії травмовано 42-річного чоловіка. Свеська громада. Внаслідок атаки FPV-дрону на цивільний автомобіль загинуло двоє чоловіків 58 і 45-років та дві жінки 56 і 76-років. Великописарівська громада. Внаслідок влучання FPV-дрону у транспортний засіб поранено 48-річну жінку та 57-річного чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Крім того, до медичного закладу звернувся 13-річний хлопець, який постраждав внаслідок удару КАБу 18 вересня у Сумській громаді.

Також за медичною допомогою звернулася 55-річна жінка, яка отримала травми внаслідок удару ворожого дрону в Глухівській громаді.

 

#обстріли #наслідки #сумщина
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