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Сили оборони збили 101 ворожий БПЛА – ПС ЗСУ

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Сили оборони збили 101 ворожий БПЛА – ПС ЗСУ

У ніч на 20 вересня російські окупанти атакували територію України 138 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються ворожі БПЛА.

 

#дрони #росія #знешкодження
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