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Росіяни за добу десять разів обстріляли Дніпропетровщину – ОВА

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Росіяни за добу десять разів обстріляли Дніпропетровщину – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі зайнялися продуктові склади. На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Сталася пожежа, понівечений торговельний центр", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, у Павлоградському районі росіяни вдарили по Богданівській громаді. Пошкоджений приватний будинок.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Межівській громаді.

 

#дніпропетровщина #наслідки #обстріли
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