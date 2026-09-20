Росіяни за добу десять разів обстріляли Дніпропетровщину – ОВА

Російські окупанти понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі зайнялися продуктові склади. На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Сталася пожежа, понівечений торговельний центр", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, у Павлоградському районі росіяни вдарили по Богданівській громаді. Пошкоджений приватний будинок.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Межівській громаді.