На Херсонщині внаслідок ударів постраждали троє людей – МВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населених пункти Херсонської громади, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 3 людей дістали поранення", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом під вогнемросійської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани. Також по центральній частині Херсона ворог завдав ракетного удару.

Внаслідок ударів було пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі.