Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Херсонщині внаслідок ударів постраждали троє людей – МВА

1 хв читати
Додати як джерело
На Херсонщині внаслідок ударів постраждали троє людей – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населених пункти Херсонської громади, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 3 людей дістали поранення", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом під вогнемросійської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани. Також по центральній частині Херсона ворог завдав ракетного удару.

Внаслідок ударів було пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі.

 

#удари #херсонщина #поранення
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати
До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку на Сумщині, а постраждалих до 15 осіб – поліція

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку на Сумщині, а постраждалих до 15 осіб – поліція

До трьох зросла кількість жертв російського удару КАБ по житловому будинку в Сумах, також до 15 осіб – кількість постраждалих, повідомляє Національна…

Читати